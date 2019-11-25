رئيس الأركان الأمريكي يبحث في البحرين والسعودية مستجدات المنطقة

المنامة، الرياض / الخليج 365

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، الإثنين، في البحرين والسعودية مستجدات المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارتين منفصلتين أجراهما ميلي، إلى المنامة مع عاهل البحرين حمد بن عيسى، ثم الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك غداة لقائه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن عاهل البلاد، تطرق خلال اللقاء إلى دور الإدارة الأمريكية في دعم أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الجهود.

وبحث الجانبان المستجدات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أشار ميلي إلى استمرار تطوير التعاون العسكري بين البلدين والعمل معاً كحليفين، وفق البيان البحريني.



عقب ذلك، التقى ميلي، بن سلمان في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



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واستعرض الجانبان، "التعاون المشترك بخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة".



ولم يصدر عن الجانب الأمريكي تفاصيل عن اللقاءين.



وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، افتتاح مركز قيادة في البحرين، لتحالف بحري عسكري تقوده الولايات المتحدة؛ لحماية الملاحة في منطقة الخليج.



وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير"، شرق العاصمة البحرينية المنامة.



وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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