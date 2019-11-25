بالفيديو مشجع يترك #النصر ويشجع #الهلال

صحيفة الخليج الإلكترونية تناقلت وسائل التواصل المختلفة ، انتقال مشجع نصراوي من تشجيع النصر للهلال، وذلك عقب فوز الهلال بدوري أبطال آسيا وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن المشجع النصراوي أعلن اعتزاله تشجيع النصر نهائيًا والاتجاه لتشجيع الهلال. وقال المشجع في مقطع الفيديو: ”بحكم إنني نصراوي سابق أعلنها الآن بتاريخ 24/11/2019 أنني هلالي أنا وأسرتي وعائلتي الكريمة بنشجع الهلال“.

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