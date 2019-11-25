بطل_آسيا يحتفل في #الدرعية

الرياض

احتفل بطل دوري أبطال آسيا 2019 نادي الهلال مع جماهيره في الدرعية بعد تحقيقه اللقب الآسيوي السابع له في تاريخ النادي ، وانتقل النادي إلى مقر الاحتفال عبر باص مكشوف تفاعلات معه الجماهير الهلالية كثيراً ، وتواجدت بكثرة في مقر الاحتفال .

وتعد الدرعية أرض الملوك والأبطال، وموطنًا لفرسان سطروا بسيوفهم ملاحم وبطولات، امتدت لتشمل جميع أرجاء الجزيرة العربية. كما تعد الدرعية كنزًا تاريخيًّا ومنطلقًا أصيلاً للثقافة والمعرفة والفنون، كما عرفت بكونها مَوطنًا أساسًا للعرضة السعودية.

هذا وسيُشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في قطر وستنطلق في 11 ديسمبر المقبل.