البنوك السعودية تحذر من الرسائل مجهولة المصدر بشأن اكتتاب أرامكو

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على المواطنين والمقيمين عدم الاستجابة للإعلانات والاتصالات غير المرخصة ومجهولة المصدر. وقالت إنه يتوجب على عملاء البنوك عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي جهات غير رسمية أو الاستجابة للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعو للاكتتاب في “أرامكو” أو غيرها، وتطلب البيانات الشخصية والأرقام السرية.

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