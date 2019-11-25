العمل تنفي إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.
وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.
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