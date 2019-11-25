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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الآن يمكن للذكاء الاصطناعى تحديد الأجزاء التى كتبها شكسبير بـ"هنرى الثامن" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
الخليج 365
يعتقد الكثيرون أن شكسبير تلقى مساعدة فى كتابة بعض مسرحياته، لكن إلى أى مدى؟ لا أحد يعلم، لكن الذكاء الاصطناعى يمكنه امتلاك الجواب، إذ طور الباحث التشيكى بيتر بليخا نظامًا للتعلم الآلى حدد أى أجزاء من مسرحية هنرى الثامن كتبها جون فليتشر.
قام النهج بتدريب خوارزمية على التعرف على خيارات الكلمات والإيقاعات التى يلعبها كل من شكسبير وفليتشر، واستخدم تقنية متطورة لدراسة تلك الأنماط دون الحاجة إلى القلق بشأن بدايات أو نهايات المشاهد، وكانت النتائج مدهشة.
من خلال النظريات القديمة، أظهر الذكاء الاصطناعى أن فليتشر أقل من نصف المسرحية بقليل، ولكن كانت المفاجأة فى تحديد الجزء الذى استكمله فليتشر، إذ أكد الذكاء الاصطناعى أن فليتشر لم يتولى فقط كتابة بداية بعض المشاهد، بل إنه تولى كتابة بعض نهايات المشاهد الأخرى، كما كان هناك أيضًا بعض الأجزاء التى يوجد بها تأليف مختلط، كما استبعد الذكاء الاصطناعى مشاركة الكاتب المسرحى فيليب ماسنجر.
ورغم أن هذا قد لا يحل بشكل نهائى المنازعات القانونية ، فمن الممكن أن يقلد شكسبير أو فليتشر بعضهما البعض، إلا أن التجربة قدرة الذكاء الاصطناعى على الأسئلة التاريخية، كما يمكن أن تساعد فى اكتشاف الانتحال من خلال التعرف على أسلوب يختلف عن مؤلف معين.
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