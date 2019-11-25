مفاوضات بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل أسرى جديدة

ذكر موقع "إندبندنت عربية" الإخباري، أنَّ هناك معلومات مفادها أنَّ أكثر من وفد قيادي حمساوي زار القاهرة للحديث حول صفقة تبادل مرتقبة مع إسرائيل، كما بدأ الوسطاء الدوليون بإجراء اتصالات مع قيادة حماس بشأن مثل هذه الصفقة.
وبحسب المعلومات التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإنَّ الحركة أفصحت عن تشكيل وفد مفاوض بات جاهزًا، وينتظر قرارًا سياسيًا لبدء عملية التفاوض على أن تكون سريعة وذات نتائج مثمرة.حماس تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات حول صفقة تبادل مع إسرائيل
كما أعلنت الحركة عن استعدادها الفوري لإجراء مفاوضات ماراثونية محددة بسقف زمني لإبرام صفقة تبادل جديدة، وأنّها ستتجاوب مع الوسطاء الدوليين في هذا الملف، ولفتت الهيئة إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية نفى أيّ معلومات حول وجود تقدم في صفقة التبادل، مبدياً استعداد حركته للدخول في المفاوضات الماراثونية.
كما نقلت عن رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس محمود الزهار بأنّ الذهاب إلى مفاوضات ماراثونية يأتي للاستعجال في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتبيض السجون.
وبحسب الزهار ستلجأ "حماس" لهذه الطريقة في التفاوض حول بند اختيار أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم، حيث ستضع "حماس" قائمة أسماء ويعرضها الوسطاء على إسرائيل ومَن لم يأتي رد عليه سيجرى إخراجه من القائمة حتى انتهاء هذا البند ثم يعود الطرفان إلى دراسة الأسماء التي تمّ رفضها.
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