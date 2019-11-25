شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان والرئيس الإريترى يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد الرئيس الإريتري سياسي أفورقي، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، جلسة مباحثات مشتركة في عاصمة إريتريا أسمرا، تناولت سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من فرص التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.

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وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان مساء اليوم الإثنين - إن حمدوك أطلع أفورقي على تطورات الوضع في السودان، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، حول القضايا المشتركة.

ويزور رئيس الوزراء السوداني إريتريا على رأس وفد ضم وزراء شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، والتعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون، البنى التحتية والنقل المهندس هاشم طاهر، والصناعة والتجارة مدني عباس مدني، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب، ومدير الإدارة العامة للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية السفير جمال الشيخ.