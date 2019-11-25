شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: تجمع المئات من أنصار حزب الله وحركة أمل بالقرب من ساحة الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مراسلها أن مناصرو حزب الله وحركة أمل يتجمعون بالقرب من ساحة الشهداء فى بيروت وحضور مكثف للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، كما تجمعت مئات الدراجات النارية التابعة لميليشيات حزب الله وحركة أمل تجول حول ساحة الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت.

وفى سياق منفصل أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن مجلس الأمن دعا إلى الحفاظ على الطابع السلمى للتظاهرات فى لبنان.