شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، ما يتم تداوله بشأن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، مؤكدة أن ما يثار في هذا الصدد غير صحيح.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب في ذلك.