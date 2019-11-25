شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حميدان التركي باكياً: أتمنى أن يرى والدي أمه قبل أن يأكل «الزهايمر» ذاكرتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية، إن أمنية حياته أن يرى أولاده جدهم المحبوس في السجون الأمريكية.

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وقال خلال استضافته في برنامج “ياهلا” المذاع على “روتانا خليجية” : “عندي ولد وبنت أتمنى يرون جدهم، وجدتي والدة الوالد تمر بظروف صحية، وبداية الزهايمر، حتى اسم الوالد صارت ما تتذكره”.

وأضاف تركي حميدان التركي باكيا: “أتمنى أن ترى جدتي الوالد قبل أن تفقد ذاكرتها تماما، تراها في صحتها ويراها في صحته، خاصة أنها حاليا حتى وهي بيننا تتحرج وتتغطى لأنها أصبحت لا تتذكرنا”.