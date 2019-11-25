شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حميدان التركي باكياً: أتمنى أن يرى والدي أمه قبل أن يأكل «الزهايمر» ذاكرتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية، إن أمنية حياته أن يرى أولاده جدهم المحبوس في السجون الأمريكية.
وقال خلال استضافته في برنامج “ياهلا” المذاع على “روتانا خليجية” : “عندي ولد وبنت أتمنى يرون جدهم، وجدتي والدة الوالد تمر بظروف صحية، وبداية الزهايمر، حتى اسم الوالد صارت ما تتذكره”.
وأضاف تركي حميدان التركي باكيا: “أتمنى أن ترى جدتي الوالد قبل أن تفقد ذاكرتها تماما، تراها في صحتها ويراها في صحته، خاصة أنها حاليا حتى وهي بيننا تتحرج وتتغطى لأنها أصبحت لا تتذكرنا”.
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