شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 3 أيام.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعرض بعض مناطق المملكة لتقلبات جوية حادة لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء حتى الجمعة.

وأوضحت الأرصاد في تقريرها اليوم الإثنين أن التقلبات ستكون عبارة عن أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتشمل بعض المحافظات بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، ستشهد التقلبات يومي الأربعاء والخميس، في حين تشهدها منطقة تبوك يوم الأربعاء.

كما تشمل الحالة الجوية، بعض محافظات منطقتي الرياض والشرقية يومي الخميس والجمعة، وفي بعض محافظات المناطق الجنوبية (عسير وجازان والباحة) من الأربعاء حتى الجمعة.