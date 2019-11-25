شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة شبان يشعلون النار في شعار أحد الأندية الجماهيرية.. و«الشرطة» تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من المشجعين الشباب بإضرام النيران في شعار أحد الأندية الجماهيرية، ما أثار ردود فعل متباينة بين المغردين.

وأظهر المقطع قيام أحد الشباب بسحب شعار النادي على الأرض حتى أوصله فوق الرصيف ثم أضرم النيران به، والتي سرعان ما أحرقته وسط تهليل عدد من مرافقيه.

من جهتها باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وألقت القبض على المتورطين في هذا العمل، وبدأ التحقيق معهم.