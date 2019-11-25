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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تعلن للعالم سبب وفاة توت عنخ آمون الغامضة في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
الخليج 365
قال عالم الآثار المصرية زاهي حواس، إنه سيتم الإعلان للعالم عن سبب وفاة الفرعون توت عنخ آمون في عام 2020، وذلك بعد انتهاء الدراسات التي تُجرى على المومياء، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتوفي الملك الشاب نحو عام 1352 قبل الميلاد، وهو دون الـ18، بعد أن حكم مصر 9 سنوات، فيما لا يزال موته الغامض لغزا.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد جاء إعلان حواس خلال محاضرة ألقاها في صربيا، الاثنين، واستعرض فيها الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار المصرية بما فيها توابيت الغريفة بالمنيا، وخبيئة العساسيف، وأسرار أبو الهول، والمتحف الكبير، والحفائر بالجزء الغربي بوادي الملوك.
وأضاف حواس، أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان، مرجحا أن تكون قد دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار قصرها في أبو قير.
وأضاف حواس، أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان، مرجحا أن تكون قد دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار قصرها في أبو قير.
وكان السفير المصري بصربيا عمرو الجويلي، قد نظم حفل استقبال لحواس، حضره العديد من السياسيين ورجال الثقافة والفن والإعلام.
وزار حواس المتحف الوطني بصربيا، معربا عن إعجابه بمقتنياته التي تدل على عراقة التاريخ الصربي.
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