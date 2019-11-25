شراكة إنتل وميديا تك تأتي في وقت قامت فيه كوالكوم باختبار لابتوب بمودم الجيل الخامس من صناعتها
تخلي إنتل عن قطاعها لصناعة مودمات الجيل الخامس للهواتف الذكية لم يعني تخليها عن صناعة مودمات الجيل الخامس ككل، فهي قد عبرت سابقاً على أنها ستضع ثقلها لجلب مودمات الجيل الخامس لأجهزة الحاسوب.
وفي سبيل الوصول للهدف قامت عملاق الرقاقات ومعالجات الحواسيب بالتعاون مع شركة ميديا تيك لإنتاج مودمات الجيل الخامس للحواسيب المكتبية واللابتوبات، حيث ستتوزع الأدوار على كلتا الشركتين بقيام ميديا تيك بتطوير وإرساء قواعد عمل الرقاقات فيما ستعمل إنتل على إيجاد الحلول والتصماميم والدعم اللازم لتضمين الرقاقات في الأجهزة.
فيما من المتوقع أن يكون أوg نتاج لهذا العمل المشترك بين الشركتين في عام 2021 مع العلم أنهما تعملان مع شركة Fibocom لإنتاج العناصر والموصلات الأساسية لرقاقات الجيل الخامس المنبية لنظام لإنتل.
وبالنظر للشراكة يمكن رؤية انعكاسها على كلا الطرفين بشكل إيجابي فإنتل تود استغلال تقنيات الجيل الخامس والاستفادة قدر الإمكان من هذا المجال بتوفير خيارات أكبر في حواسيبها وأجهزتها في السوق، بينما ميديا تيك فهي تود توسيع مجالات أعمالها وطموحاتها حيث تبدو شراكتها مع إنتل دافع قوي لها لخوض تجارب أخرى في العالم التقني.
مع عدم تجاهل أن شركة كوالكوم تقدم أداءً ممتازاً في مودمات الجيل الخامس حيث اختبرت مؤخراً لابتوب مدعم بمودم الجيل الخامس من تصنيعها، مما يزيد الضغط على المنافسين بطبيعة الحال وربما كان سبباً رئيسياً لإبرام إنتل وميديا تيك هذه الشراكة للبقاء على نفس المستوى من المنافسة في hgسوق وإن اختلفت التخصصات فيما بينهم قليلاً.
المصدر
Engadget
التدوينة إنتل وميديا تيك تتعاونان لإنتاج مودمات الجيل الخامس للحواسيب ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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