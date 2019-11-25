شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 2,6 مليون شخص ضخوا 21,7 مليار ريال فى اكتتاب أرامكو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "العربية نت"، بيان شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية، نتائج اكتتاب الأفراد حتى الساعة الخامسة من تاريخ 25 نوفمبر 2019، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 2.628.646 مكتتبا بعدد أسهم بلغ إجماليها 680.254.540 سهما، والتى تمثل 21.768.145.280 ريالا.

وأكد "العربية نت" أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد، كانت كالأتى: الهاتف المصرفى: 1.85%، والصراف الآلى: 24.76%، والمصرفية الإلكترونية: 38.26%، والفروع: 35.14%.

يذكر أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر 2019.

Advertisements