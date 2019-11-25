شكرا لقرائتكم خبر عن 4 هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت أعلاها 8 .3 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 هزات أرضية ضربت منطقة البحر الميت أعلاها بلغت 8ر3 درجة على مقياس ريختر وشعر بها سكان مناطق الأغوار والكرك. Advertisements وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي - وفقا لوكالة أنباء الأردن بترا - إن الهزات التي وقعت في غور حديثة بمنطقة البحر الميت بلغت 6ر2 درجة عند الساعة 02ر10 صباحا و3ر3 درجة الساعة 07ر10 و8ر3 درجة الساعة 39ر01 و7ر3 درجة عند الساعة 48ر01 . ووفق المرصد، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقعت الهزات على أعماق تراوحت بين 12 و7 كيلو مترات.

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