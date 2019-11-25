شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة يمنية: الحكومة حريصة على مناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن الدكتورة ابتهاج الكمال، حرص الحكومة على حماية المرأة من المخاطر التي تتعرض لها، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدها.

وقالت الوزيرة ابتهاج الكمال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبا) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة" الحكومة تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة (السلم والأمن) وحرصها على مشاركة المرأة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات"، مضيفا: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت الخطة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ،وتسعى بالشراكة مع المانحين لتنفيذ الخطة".

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ،على أهمية قيام المنظمات المهتمة بالمرأة بتكثيف البرامج والمشاريع الخاصة بحماية المرأة وتنميتها وتقديم الدعم الشامل للمرأة في اليمن..مهيبة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة كافة أشكال العنف التي تتعرض له المرأة في المحافظات غير المحررة من قبل مليشيات الحوثي..لافته الى ان مليشيات الحوثي ترتكب انتهاكات جسمية ضد المرأه ترقى الى جرائم حرب.

وأكدت ابتهاج الكمال، أن مليشيات الحوثي قامت بقتل واختطاف النساء في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأنشأت جهات أمنية من النساء تحت اسم (الزينبيات) خاصة باختطاف وتعذيب النساء.