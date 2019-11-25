شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: موسم الرياض يمتد فى بعض المناطق حتى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن تمديد موسم الرياض في بعض المناطق إلى شهر مارس المقبل.

وقال تركى أل الشيخ،"وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وحبيت أوضح لكم أن التمديد لبعض المناطق فقط".

وأضاف في تغريدته أن "مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة" سيتم تمديد العمل فيها إلى 18 يناير المقبل، في حين سيتم تمديد عمل البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.

وكان آل الشيخ قد سبق وأعلن عبر تغريدة له على حسابه في "تويتر"، وصول الموسم إلى سبعة ملايين و650 ألف زائر خلال شهر.

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يذكر أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الأحد عشر، التي أُطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019، وتهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.

ومن جانب آخر حصد اليوم الأول من مزاد معرض الرياض للسيارات، رقماً قياسياً في المبيعات تجاوز الـ 83 مليون ريال " 22 مليون دولار"، حيث بيعت 24 سيارة من ضمن 60 سيارة عرضت للبيع في مزاد، يأتى ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتد منذ منتصف أكتوبر الماضى ويستمر حتى يناير المقبل ، بمشاركة أكثر من 7 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم فى 100 فعالية ترفيهيية تحت رعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

افتتح المزاد ببيع سيارة بوقاتي Chiron Sport 110 ANS بمبلغ 12.75 مليون ريال "3.4 مليون دولار"، بينما كان السعر الأعلى للبيع في المزاد لسيارة باجاني Zonda Riviera، التي بيعت بمبلغ 20.625 مليون ريال "5.5 مليون دولار"، فيما بيعت سيارة فيات Abarth 695C Rivale بمبلغ 112.500 ريال "30 ألف دولار" وهو المبلغ الأقل الذي بيعت به سيارة في المزاد.

وتستمر فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض التى تشمل 12 منطقة، حتى الثلاثاء المقبل حيث يشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.