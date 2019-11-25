شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو لبنان على طريق القصر الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد من المتظاهرين فى لبنان، مساء الاثنين، على طريق القصر الجمهورى فى بعبدا بمحافظة جبل لبنان، مطالبين بتسريع التكليف وترشيح رئيس "نزيه" للحكومة، وفق "العربية".

وكان عدد من المحتجين عمدوا في وقت سابق الاثنين إلى قطع طرقات في بيروت، والبقاع (شرق البلاد)، وصيدا (جنوباً)، إلا أن الجيش اللبناني عمد إلى فتحها مجدداً.

وأكدت "العربية"، أن الدعوات للإضراب العام شهدت استجابة في بعض المدن اللبنانية، وعلى رأسها صيدا وطرابلس، فيما فتحت بعض المصارف والمدارس أبوابها في العاصمة بيروت.

وفي البقاع، أشار مراسل "العربية" إلى أن الجيش فتح الطرقات بعد أن عمد عدد من المحتجين إلى قطعها.

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كما قال ممثلون للحراك اللبناني لمراسل العربية، إنه سيتم فتح الطرقات بالتنسيق مع الجيش.

من جانبه دعا الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والمحاصصة، فجر اليوم الاثنين إلى الإضراب.

وقال فى بيان إن القوى السياسية المهيمنة تفعل المستحيل لإعادتنا إلى انقسامات، كانت هذه الثورة قد دفنتها في الساحات.

وتتأزم الأوضاع فى ظل استمرار احتجاجات لبنان، التى شهدت أمس اشتباكات مع قوات الأمن فى ليلتها الأربعين وسط ضبابية المشهد السياسى التى ترجح بإعادة سعد الحريرى مرة ثانية لرئاسة الحكومة خاصة بعد فشل سيناريو إسناد مهام تشكيل الحكومة الجديدة لوزير المالية الأسبق محمد الصفدى وانسحابه من المشهد السياسى برمته.