الخرطوم: اعتراف واشنطن بالمستوطنات مخالف للقانون الدولي

الخرطوم/الخليج 365اعتبر السودان، أن الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات يتنافي تماما مع القانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية كما يقوّض مساع الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، الإثنين، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأضاف أن "حكومة السودان تدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

وكانت إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

Advertisements

وقضت محكمة العدل الأوروبية، مؤخرا، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، على السلع المنتجة في المستوطنات.

وفي سياق ذي صلة التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله ، السفير الفلسطيني لدى الخرطوم، سمير عبد الجبار.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية، أن الوزيرة السودانية أكدت على موقف بلادها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى عمق العلاقات بين الشعبين، وسعي بلادها لتطوير التعاون بين الدولتين.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني سمير عبد الجبار عن أمله في تفعيل الاتفاقيات الموقَّعة بين البلدين وزيادة التعاون في كافة المجالات، خصوصاً المجالات الزراعية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.