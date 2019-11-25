سامبا: تغطية 68 بالمئة من اكتتاب الأفراد في "أرامكو"

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

أعلنت شركة سامبا كابيتال، مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية، أن 2.63 مليون فرد ضخوا 21.77 مليار ريال (5.8 مليارات دولار) لشراء 682.25 مليون سهم، من أسهم أرامكو المطروحة للأفراد.

وحسب مسح الخليج 365، تبلغ تغطية حصة الأفراد البالغة مليار سهم، 68 بالمئة؛ فيما وكالة بلومبرج الدولية، سبق وأن ذكرت أن حصة "المؤسسات" تم تغطيتها بالكامل، وفق مصادرها.

وبدأ اكتتاب الأفراد على سهم أرامكو، اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، حتى 28 نوفمبر، بينما ينتهي اكتتاب المؤسسات الذي بدأ بنفس التاريخ في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

Advertisements

وبدأت "أرامكو" ، أكبر شركة نفط في العالم، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليار سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمئة للمؤسسات (2 مليار سهم).

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح "أرامكو" 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.