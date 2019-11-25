الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل".

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وأضاف: "نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط".

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الساعة (16:50 ت.غ).

يأتي ذلك في ظل هدوء نسبي على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد نحو أسبوعين من انتهاء عدوان إسرائيلي، خلف وراءه 35 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.