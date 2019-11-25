المعارضة السورية: قدمنا جدول أعمال لمناقشة مبادئ الدستور

جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، الإثنين، إن المعارضة قدمت جدول أعمال لمناقشة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية، ولكن النظام لم يوافق عليها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به العريضي، بعد تعليق اجتماعات اليوم في اللجنة الدستورية، لخلافات تتعلق بجدول الأعمال، مع عدم موافقة النظام على جدول الأعمال ومغادرته المقر الأممي إلى مقر إقامته.

وأوضح العريضي: "لم تعقد اليوم الجلسة الأولى لهذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تعنى بكتابة دستور جديد لسوريا، والسبب الأساسي الذي سيق من الفرق الموجودة (النظام)، بأنه ليس هناك اتفاق على جدول الأعمال".

وشدد على أن "هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، كان قدم للمبعوث الدولي غير بيدرسون اقتراح جدول أعمال قبل 4 أيام من الانعقاد، ويتضمن الجدول دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور وبشكل واضح".

العريضي أوضح حقيقة ما حصل في الاجتماعات اليوم قائلا "اليوم صباحا (الرئيس المشترك عن النظام) أحمد الكزبري قدم اقتراحا سماه جدول أعمال، وقال عنه إنه الثوابت الوطنية التي يجب أن تناقش قبل أي عمل، واعتبره جدول أعمال، وقيل إننا لم نوافق عليه".

وتابع القول: "أعتقد أنه ليس هناك أي سوري لا يوافق على الثوابت الوطنية، كل السوريين يريدون بلدهم آمنا مصانا، لا قوات اجنبية فيه، ولا عقوبات، ومحاربة الإرهاب، لأنه دفع ثمنا كبيرا لهذا الموضوع، وهي أمور ثابتة، ولا أعتقد أنها في اطار وصلاحية لجنة الدستور".

وأكد أن "هذه أمور سياسية والقرار الدولي 2254 فيه سلة خاصة لمناقشة الإرهاب، ونحن جاهزون تجاه هذا الموضوع، وهناك مسائل أخرى لا تصنف ضمن ولاية اللجنة الدستورية، حيث يسعى النظام لإدانة عملية نبع السلام، وقلنا أن اتفاق أضنة واضح وكاف".

Advertisements

وبحسب اتفاقية أضنة الموقع بين تركيا وسوريا في العام 1998، يحق لتركيا ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم داخل سوريا بعمق معين في حال عدم قدرة سوريا على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا.

وردا على سؤال مراسل الخليج 365 حول الأجندة المقدمة وموقف النظام منها واجتماعات غد الثلاثاء، أجاب العريضي: "ما قدم من قبل وفد الهيئة التفاوض في اللجنة الدستورية، هو مناقشة المقدمة للدستور، والمبادئ الدستورية ولكن للأسف هناك من لا يريد مناقشة الدستور (قاصدا النظام)، ونحن جاهزون لمناقشة هذا الموضوع".

وأردف: "الأجندة التي قدمت من وفد المعارضة لا ندري لماذا لم يوافق عليها، نحن نريد مناقشة الدستور وليس بيانات سياسية لا تثمر شيئا، السوريون هم من يعيشون خيبة أمل، نحن نضع سوريا على رأس الأجندة لكي لا يعودوا لهذه التراجيديا التي يعيشون بها منذ 9 سنوات".

وختم بالقول "نأمل أن يعودوا غدا للنقاش، ما يحصل في إدلب هو لتعطيل عمل اللجنة الدستورية، ونأمل بوقف إطلاق نار للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية، لا نريد تدخلا خارجيا في عمل اللجنة الدستورية، ونحن ملتزمون بالعملية السياسية".

وفي وقت سابق الإثنين ، غادر وفد النظام في اللجنة الدستورية المقر الأممي بجنيف، بسبب عدم موافقته على جدول الأعمال، بعد اجتماعات بين الرئيسين المشتركين مع المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وحسب مراسل الخليج 365، فإن وفد النظام غادر المقر الأممي رفقة الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري، فيما قالت عضو اللجنة الدستورية عن منظمات المجتمع المدني، إيلاف ياسين، إن "وفد النظام جاء إلى الاجتماعات بأجندة مختلفة عن المضامين الدستورية تتعلق بالسيادة الوطنية والإرهاب، دون الموافقة على الخوض بمواضيع تتعلق بالدستور".

وانطلقت ظهر اليوم في المقر الأممي الجولة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، بإشراف من الأمم المتحدة، ومن المقرر ان تتواصل الاجتماعات حتى الجمعة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.