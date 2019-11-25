الرئيس أردوغان يغادر قطر بعد زيارة عمل

الدوحة/ أنس كابلان/ الخليج 365

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، قطر، عقب اختتام زيارة عمل رسمية استمرت يوما واحدا.

وكان في وداع أردوغان بمطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، نائب رئيس وزراء قطر، وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر، ومسؤولون في السفارة التركية.

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ورافق أردوغان في زيارته، وزراء، الدفاع خلوصي أكار، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والتجارة روهصار بيكجان، والبيئة والتطوير العمراني مراد قوروم، والرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

كما رافقه رئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وشهدت الزيارة توقيع الجانبين على 7 اتفاقيات في عدد من المجالات، بحضور زعيمي البلدين أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.