بغداد: اتفاق مبدئي مع أربيل على مشروع الموازنة والنفط

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط ثامر الغضبان، الإثنين، التوصل لاتفاق مبدئي بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020 والنفط.

جاء ذلك، عقب اجتماع في بغداد، لوفد من الحكومة العراقية مع وفد من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، لبحث مشروع قانون الموازنة العراقية والنفط.

وقال الغضبان، في تصريحات للصحفيين، "تم التوصل لاتفاق مبدئي أستطيع وصفه شخصيا بالنهائي، على أن يسلم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يومياً".

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وأضاف، "يرسل الإقليم النفط بداية العام الجديد، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم من الرواتب والموازنة في قانون موازنة العام 2020".

وأوضح، أن "اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل يشارك فيه ممثلون من الإقليم لبحث مشروع قانون الموازنة للانتهاء منه وإرساله الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إرساله للبرلمان ليتم تشريعه ويصبح قانوناً".

من جهته، قال وزير التخطيط العراقي والمشارك في الاجتماع، إن الاتفاق مع إقليم كردستان يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى استمرار المباحثات لمناقشة تفاصيل أخرى، من دون تحديدها.وتدور الخلافات بين بغداد وأربيل على كيفية إدارة الثروة النفطية منذ سنوات طويلة؛ ويقوم الإقليم بتصدير الخام بصورة منفردة منذ 2013 وسط معارضة بغداد.

ويبلغ إنتاج الإقليم الحالي نحو 450 ألف برميل يومياً. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.