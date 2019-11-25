العراق.. متظاهرون يحرقون مبنى حكوميا شمالي ذي قار

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

أضرم متظاهرون غاضبون، الإثنين، النار في مبنى حكومي شمالي محافظة ذي قار العراقية التي تشهد توترا واحتجاجات غداة يوم دام شهد مقتل 3 محتجين وإصابة العشرات.

وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، إن "محتجين غاضبين أضرموا النار بمبنى قائمقامية قضاء الدواية شمالي ذي قار (جنوب)".

وأضاف: "كما أقدم المحتجون على قطع الجسر السريع الرابط بين الناصرية (مركز محافظة ذي قار) والعاصمة بغداد بإشعال الإطارات في مدخل الجسر، ونصبوا خيام الاعتصام عليه".

وأوضح أن "المحتجين مستمرون بقطع الجسور والطرق الرئيسية منذ صباح اليوم، في محاولة لمنع الموظفين والطلبة من الوصول إلى المدارس والجامعات ودوائر الدولة، من أجل فرض إضراب عام".

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وتشهد مدينة الناصرية توترا أمنيا على خلفية مقتل 3 وإصابة العشرات من المتظاهرين مساء الأحد.

وشهدت محافظة ذي قار، باليوم المذكور، تصاعدا في الاحتجاجات، ووقوع صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين؛ حيث أضرم متظاهرون غاضبون النار في المقر الجديد لمحافظة ذي قار بعد إلقاء الزجاجات الحارقة داخله.

والشهر الماضي، أضرم محتجون النيران بمبنى محافظة ذي قار، وعشرات المباني الحكومية ومنازل مسؤولين بينهم أعضاء في البرلمان.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصا على الأقل وأصيب 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية وحقوقية.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.