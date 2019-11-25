وفود تجارية تركية تجري زيارات عمل إلى قطر والكويت في ديسمبر

إسطنبول / الخليج 365

أعلن اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول اعتزام وفدين من أعضائه إجراء زيارة عمل إلى الكويت وقطر في الفترة بين يومي 7 و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن الوفدين سيضمان 13 شركة من أعضاء الاتحاد تعمل في قطاعات مختلفة مثل الألمنيوم والصلب ومستلزمات البناء، يترأسهما رئيس المجلس الإداري للاتحاد، تحسين أوزتيرياقي.

ونقل البيان عن سرداد أورفاليلار، رئيس قطاع مستلزمات البناء التركية لدى الاتحاد، على أن الزيارات التجارية التي يعتزم الاتحاد إجراءها إلى البلدين، تشكل فرصة هامة لتعزيز حصة المصدرين الأتراك في السوق القطري والكويتي.

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وأشار أورفاليلار إلى مساعي الكويت لتقليل الاعتماد على البترول ضمن إطار "رؤية 2035".

وأفاد بأن "رؤية 2035" تستهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا هاما في المنطقة.

وأكد على أهمية هذه الرؤية من حيث الشركات التركية، لا سيما أنها تتضمن خططا خمسية لإنشاء أنفاق مترو وخطوط حديدية وغيرها من مشاريع البنى التحتية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.