مدرب قطر: الأرض والجمهور سلاحنا للفوز بـ"خليجي 24"

محمد يونس/ الخليج 365
أعرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري عن تفاؤله بإمكانية تتويج فريقه ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).
جاءت تصريحات سانشيز قبل مباراة قطر، الثلاثاء، أمام العراق في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة الخليجية.
وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، قال سانشيز "بالتأكيد أن عاملي الأرض والجمهور سيكونان في صالحنا، وهما أمر مهم بالنسبة لنا للمنافسة على لقب خليجي 24 والتتويج بلقبها".
وأضاف "مباريات كأس الخليج تحضير جيد للمونديال نتيجة الضغط وحدة المنافسة بين المنتخبات، واللعب في الدوحة أمر مهم وذلك بسبب عامل الأرض ومساندة الجمهور القطري".
وأوضح سانشيز "بطولة كأس الخليج مختلفة عن كأس آسيا ويجب التقدم من مباراة إلى مباراة حيث الفوز في أول مباراة سيمنح الفائز دافعا معنويا".
واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول "استعداداتنا للبطولة بدأت عقب مباراة أفغانستان في التصفيات المؤهلة إلى أمم آسيا والمونديال، ونأمل أن تكون مباراتنا الإفتتاحية على أفضل ما يكون وأن نقدم مستوى وأداء مميز".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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