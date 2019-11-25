تعليم عسير ينهى 3000 معاملة تقاعد

فافي الألمعي

أنهى قسم التقاعد بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، إجراءات 3000 معاملة تقاعدية ، لمنسوبي التعليم في المنطقة بعد اعتماد الطلبات من خلال بوابة نظام فارس الوزاري ، وإعداد بيانات الخدمة لطالبي التقاعد ، وإعداد قرارات طي القيد لطالب الخدمة سواء المحالين للتقاعد لبلوغهم السن النظامي للتقاعد ، أو طلبات التقاعد المبكر ، أو التقاعد بسبب العجز الصحي ، أو طي القيد بسبب الوفاة ، أو الاستقالة .

وأكد رئيس القسم عبدالله الشهري ، أن الطلبات تتم عن بعد من خلال الخدمة الذاتية للموظف إلكترونيا عبر نظام فارس ، ويتم استقبال وإنهاء الإجراءات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل ، فيما ترسل التعاميم الخاصة بضوابط وآلية الطلب الى كافة المدارس ومكاتب التعليم المرتبطة قبل الإعلان عن موعد استقبال الطلبات بوقت كاف ، ويتشارك مع الإدارة العامة للتعليم في هذا الشأن إدارات ومصالح أخرى لها ارتباط وثيق في إنهاء الإجراءات ، كالخدمة المدنية عبر منصة “التوثيق” ، ومصلحة معاشات التقاعد عبر منصة “بيان”، وبنك التنمية الاجتماعية عبر موقع البنك ، وصندوق التنمية العقاري عبر موقعه الإلكتروني .