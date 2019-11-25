بلدية محافظة طريب تقيم ورشة عمل لوضع خطط المركز الشبابي

الخليج - سلمى القحطاني أقامة بلدية محافظة طريب صباح اليوم الاثنين بالمركز الحضاري بالمحافظة ورشة عمل لوضع الخطط المستقبلية للمركز الشبابي وبدات الورشة التي حضرها محافظ طريب محمد بن سعيد عامر وأكثر من 280 مدعوًا من الشباب والشابات والطلاب التعليم ، ومديري الجهات الحكومية والأهلية وعدد من أعيان المحافظة واشتملت الورشة على 6 محاور متنوعة بين التعليمي والتقني والتدريبي والترفيهي والفنون وعالم الطفل ، والجانب الإداري والإشراف على المركز والأفكار التصميمية ومدى ملاءمتها للطبيعة الجغرافية للمنطقة ، ويأتي إنشاء المركز الشبابي ضمن مشروع تطوير المشهد الحضري الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وحرصاً من سموه على مشاركة جميع أبناء وبنات المنطقة بأفكارهم وإبداعاتهم لرسم خطط ومستقبل التنمية في منطقة عسير بشكل عام.

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