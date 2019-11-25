بلديةالصبيخة تنظم الأربعاء القادم ورشة عمل لوضع الخطط الأولية للمركز الشبابي

الخليج - سلمى القحطاني تنظم بلدية مركز الصبيخة الأربعاء القادم، ورشة عمل لمناقشة الخطط الأولية لتأسيس مركز شباب الصبيخة، بمشاركة عدد من المسؤولين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع . أوضح ذلك رئيس بلدية الصبيخة سعيد بن صالح القحطاني بأن الورشة ستقام بضيافة البلدية وسيشارك فيها القطاع التعليمي والحكومي والأهلية بالمركز ، وتهدف الورشة إلى إشراك الشباب والشابات بالمشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم للخطط التشغيلية والتصميم للمركز ، وبما يخدمهم مستقبلاً والمركز الشبابي يأتي ضمن مشروع المشهد الحضري الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

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