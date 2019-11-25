كويلار يحقق بطولتين في وقت واحد

صحيفة الخليج الالكترونية

احتفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بالإنجاز الذي حققه فريق الهلال بعد فوزه بدوري أبطال آسيا، مع التركيز على حصول الكولومبي جوستافو كويلار على بطولتين في وقت واحد، بعد تتويج فريقه السابق فلامنجو باللقب القاري أيضاً في قارة أمريكا الجنوبية.

وأكدت الصحيفة أن كويلار شارك مع فلامنجو في 814 دقيقة ببطولة كوبا ليبرتادوريس، مع كونه أحد نجوم الفريق في مرحلة المجموعات بالبطولة اللاتينية.

كذلك احتسب للاعب الوسط إنجاز الفوز بدوري أبطال آسيا مع الهلال رغم عدم مشاركته، ليحتفل مع زملائه بالبطولة التي وصلت بالفريق السعودي إلى مونديال العالم للأندية.

على جانب متصل، قد يواجه كويلار فريقه السابق فلامنجو في كأس العالم للأندية، في حال فوز الهلال على الترجي التونسي وصعوده إلى نصف النهائي.