شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو لإضراب عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، إلى إضراب عام وسط احتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت الهيئات التي تضم أغلب القطاع الخاص في البلاد في بيان "قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو لإضراب عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.