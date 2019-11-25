شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو لإضراب عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، إلى إضراب عام وسط احتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الهيئات التي تضم أغلب القطاع الخاص في البلاد في بيان "قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت".