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الادعاء السويدى يحقق فى أمر وزير عراقى للاشتباه فى أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الادعاء السويدى، اليوم الاثنين، إنه فتح تحقيقا مبدئيا بشأن الاشتباه بارتكاب وزير عراقى جرائم ضد الإنسانية.

وقال المكتب في بيان "تلقينا تقارير عن وزير عراقى يشتبه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية"، ولم يحدد البيان هوية الوزير كما لم يذكر تفاصيل عن المزاعم.

وأضاف البيان "تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة لتحديد كيفية المضي قدما في هذا التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية".

ورفض الادعاء الإدلاء بمزيد من التعقيب.  

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