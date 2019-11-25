مسؤول عسكرى أمريكى: قطر والكويت ستنضمان إلى التحالف البحرى بقيادة أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول عسكرى أمريكى، اليوم الاثنين، إن قطر والكويت أبلغتا الولايات المتحدة إنهما ستنضمان إلى تحالف بحرى تشكل بقيادة أمريكا ردا على سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط.
وقال الكولونيل جون كونكلين رئيس هيئة أركان التحالف، إن قطر والكويت أبلغتنا بالفعل بأنهما ستنضمان ومن ثم فالأمر مسألة وقت.
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