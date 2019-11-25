شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على قرى جديدة فى ريف إدلب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تمكنت وحدات الجيش السوري من السيطرة على قرى (ضهرة الزرزور - الصير - مزارع المشيرفة) في ريف (إدلب) الجنوبي الشرقي، وذلك خلال عملياتها ضد التنظيمات المسلحة.
وذكرت وسائل إعلامية رسمية سورية - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - : "إن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات المرتبطة به في قرى (ضهرة الزرزور - الصير - مزارع المشيرفة)؛ ما أسفر عن القضاء على آخر تجمعات المسلحين هناك".
وأضافت: "أنه يتم أيضًا ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة بمختلف أنواع الأسلحة"، موضحة أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية قبل تقدمها واشتباكها مع التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت (النصرة).
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