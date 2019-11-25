شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: احذروا الاقتراب من 4 أماكن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك من الاقتراب من 4 أماكن يُرجح أن تشهد مظاهرات.
وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: ننصح بعدم الاقتراب من هذه الأماكن هي (Hung Hom، Central، Polytechnic University، University Station،)، متمنية السلامة للجميع.
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