شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: احذروا الاقتراب من 4 أماكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك من الاقتراب من 4 أماكن يُرجح أن تشهد مظاهرات.

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: ننصح بعدم الاقتراب من هذه الأماكن هي (Hung Hom، Central، Polytechnic University، University Station،)، متمنية السلامة للجميع.