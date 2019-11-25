شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق استمر 10 سنوات.. إحالة 6 موظفين بينهم مسؤول سابق ببليدة الليث للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، ‏أحالت ملف 6 موظفين ببلدية الليث بينهم مسؤول سابق، إلى ‏النيابة العامة، على خلفية قضية امتدت فصولها ‏نحو عشر سنوات، اتهم فيها مواطن بلدية الليث بإزالة جدار ومحلات تجارية نظامية وبطريقة ‏غير شرعية‎.‎

Advertisements

وكشف وكيل ورثة المتضررين، رامي عمر البلخي، أن التحقيقات طالت 6 أشخاص بينهم مسؤول سابق، و4 موظفين من البلدية، ‏وموظف آخر خارج البلدية‎.‎

تفاصيل القضية بدأت عندما تقدم ورثة المواطن أحمد البلخي بشكوى ضد بلدية الليث ‏عام 1431هـ، بعد أن أزالت البلدية جدارا بُنى بشكل نظامي وتم ‏تعويض المتضررين بمبلغ قدره 40 ألف ريال، وتكرر نفس الأمر في عام 1438هـ، إذ عاودت البلدية إزالة ‏محلات تجارية بطريقة غير نظامية، تبعها حكم صادر من ‏المحكمة العامة بالليث قبل عدة أشهر يثبت خطأ تلك الإزالة ‏ويقضي بتسليم ورثة المواطن الأرض‎.‎

وقبل نحو عام صدر توجيه من إمارة المنطقة بإلزام الجهات ‏المعنية بتنفيذ الحكم الشرعي وتسليمهم الأرض، لكن الورثة ‏فوجئوا بموعد الإزالة الثالثة قبل فترة، لكن تم إيقافها بعد تدخل المحكمة المختصة.