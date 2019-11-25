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وتدخل أفراد من الجيش اللبناني لتشكيل حاجز يفصل المحتجين عن مؤيدي الجماعتين على طريق جسر الرينغ الرئيسي، وسط تراشق الطرفين بالحجارة، التي تناثرت على الطريق، كما اضرمت النيران بدراجة نارية.
وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المتظاهرين وبعض أفراد الأمن اللبناني بجروح طفيفة ومتوسطة.
وذكر الدفاع المدني اللبناني على حسابه في تويتر أنه قدم إسعافات أولية لخمسة أفراد عانوا من "إصابات مختلفة".
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من Albawaba
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ولوح أنصار حزب الله وحركة أمل بأعلام الحركتين ورددوا شعارات مؤيدة لحسن نصر الله. وعلى الجانب الآخر، ردد المتظاهرون قائلين "ثورة.. ثورة".
وتعد هذه الاشتباكات أسوأ توتر في العاصمة بيروت منذ قيام حشد مؤيد لميليشيات حزب الله وحركة أمل بمهاجمة وتدمير مخيم الاحتجاج الرئيسي وسط بيروت الشهر الماضي.
ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع، أججها الغضب من انتشار فساد بين السياسيين الذين يحكمون البلاد منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.
وقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي على وقع المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة الحالية، إلا أن حزب الله وحركة أمل عارضا هذه الخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر جرحى باشتباكات ليلية في بيروت.. والجيش يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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