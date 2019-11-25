العراق.. إغلاق طرق بالبصرة وقطع جسور في ذي قار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتظاهرون في البصرة يواصلون قطع الطرق.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن أغلب الطرق الرئيسية في محافظة البصرة قطعت لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد يوم دام شهد مقتل 15 متظاهرا في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين.

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ففي محافظة البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح الاثنين عودة إنسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء.

وفي الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، الاثنين.

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من Dar AlAkhbar

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وشهدت الناصرية، الأحد، إغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصا منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.