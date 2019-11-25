- 1/2
- 2/2
ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أنّ معظم الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس مقطوعة، وذلك حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي احتجاجات عارمة، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
تصفح أيضا.. إحداها كانت من الرياض.. كم مرة قدم سعد الحريري استقالته؟
من Albawaba
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قطع معظم الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.