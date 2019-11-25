عاجل.. قطع معظم الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس اللبنانية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أنّ معظم الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس مقطوعة، وذلك حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي احتجاجات عارمة، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

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من Albawaba