شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يرأس وفد بلاده فى اجتماع الوزراء العرب بشأن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، وفد بلاده فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم الإثنين، لبحث الاعلان الأمريكى بأن المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولى.
ناقش الاجتماع، كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطينى، والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، بوصفها محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
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