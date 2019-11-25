شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 840 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ"24" ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 840 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 225 لاجئا "بينهم 68 امرأة و115 طفلا" عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 615 لاجئا "بينهم 185 امرأة و314 طفلا" عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز الروسى فى بيان، اليوم الاثنين، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.