شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تؤكد حرصها على تحقيق السلام فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو حرص السودان على تحقيق السلام فى دولة جنوب السودان.

وقال دقلو، فى تصريحات عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت فى جوبا، "إن الوفد رفيع المستوى الذى يزور جوبا، يهدف إلى متابعة تنفيذ سير مخرجات القمة الثلاثية فى عنتبى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس أوغندا يورى موسيفينى ورئيس جنوب السودان بشأن الترتيبات الأمنية وتشكيل الحكومة فى جنوب السودان".

ونقل بيان لمجلس السيادة الانتقالى بالسودان، عن محمد حمدان دقلو قوله "إنهم بصدد وضع خريطة طريق لتنفيذ متطلبات اتفاق السلام فى جوبا".. وكشف عن تشكيل لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة معسكرات التدريب باعتبار أن ملف الترتيبات الأمنية، هو الملف الشائك الآن، لافتا إلى أن اللجنة ستكون موجودة فى جوبا لمتابعة كل معسكرات التدريب، وسترفع تقريرها لمجلس السيادة.

وأوضح، أن رئيس جنوب السودان أكد أنه ليس هناك أى تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الوفد السودانى سيجرى لقاءات مع اللجان المشتركة بين الطرفين فى دولة جنوب السودان، للوقوف على المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها.

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وأعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن تفاؤله بالوصول إلى سلام وتشكيل الحكومة لينعم الشعب فى الجنوب بالسلام والاستقرار.

ومن جانبه، رحب مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك بالوفد السوداني، منوها بأن الزيارة تؤكد اهتمام السودان بعملية السلام فى دولة جنوب السودان.

وقال، "إن دولة جنوب السودان جزء لا يتجزأ من السودان الكبير، والاستقرار فيها ينعكس إيجابا على السودان، موكدا حرص حكومة وشعب جنوب السودان على تحقيق السلام فى أقرب وقت ممكن، كى تشهد بداية العام القادم تحقيق السلام واقعا معاشا فى جنوب السودان".

ويشارك دقلو والوفد المرافق له، خلال وجوده فى جوبا، فى اجتماعات الآلية التى شكلتها "قمة عنتبي" لمتابعة تنفيذ المهام المحددة خلال المائة يوم لتنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى جنوب السودان، بين حكومة جنوب السودان وزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار، تنفيذا لاتفاقية الخرطوم للسلام فى جنوب السودان.