شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القرقاوى: اجتماعات حكومة الإمارات ترسخ تكامل العمل الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بن عبدالله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الامارات، أن الاجتماعات السنوية للحكومة، تجسد توجهات الدولة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز الأسس التي قام عليها الاتحاد، وترسيخ التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلى لتحقيق المراكز الأولى عالميا في مختلف المجالات.

وكما نُشر على وكالة الأنباء الإماراتية، قال محمد القرقاوي فى الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت في العاصمة أبوظبي اليوم : تمثل الاجتماعات السنوية الملتقى الأكبر لأصحاب القرار بالدولة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمنتدى الذي يضم أبناء الوطن لتوحيد الجهود وإيجاد حلول للتحديات وإطلاق المبادرات، وتوظيف المقدرات الوطنية في تحقيق الإنجازات.

وأضاف أن الدورة الحالية تتضمن محاور ومواضيع نوعية ومستهدفات تعمل لتحقيقها فرق عمل حكومة الإمارات تجسيدا لوصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بتعزيز البيت المتوحد والوصول بدولة الإمارات إلى الرقم واحد.

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وتابع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: يجتمع 500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة وخططها وطموحاتها المستقبلية، لأن قيادتنا لديها طموحات .. وشعبنا لديه تطلعات .. ولدينا أمانة وتكليف من قادتنا بترسيخ تفوق دولة الإمارات.

وقال القرقاوي:" نودع عاما حافلا بالمنجزات، ونستقبل عاما جديدا مليئا بالتطلعات، نجتمع قبل أيام من عيدنا الوطني الثامن والأربعين، لنستذكر أنه قبل 48 عاما من اليوم، وقبل الثاني من ديسمبر من عام 1971 بأيام، كانت هناك أيضا فرق عمل تصل الليل بالنهار لإنجاز مشروع الاتحاد، دورنا أن نعمل سويا كفريق عمل واحد ، نعمل بنفس الروح برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"حفظه الله" وإخوته أصحاب السمو حكام الإمارات، بتوجيهات وقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لصناعة المستقبل لخمسين عاما قادمة".

الجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق عمل حكومة الإمارات، تهدف إلى توحيد جهود العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لدراسة ومناقشة المواضيع التنموية في الدولة بمختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021 وصولا إلى مئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي من متخذي القرار لدعم جهود مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينها، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار.