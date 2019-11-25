شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن لـ"إسرائيل": ليس بسرقة أمل الفلسطينيين يتوفر الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن الصفدي ، وزير الخارجية الأردني، أن الاستيطان الاسرائيلي يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، محذرًا من التداعيات السلبية لتوسيع المستوطنات على جهود تحقيق السلام الدائم والشامل.

وقال الصفدى، خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول فلسطين، أن الاستيطان تكريسا لاحتلال غير قانوني لا شرعي ولا إنساني يشكل بقاءه تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي واستمرارا لشرٍ بشعٍ باطل لا سلام شاملا ولا أمن إقليمي من دون زواله ، مضيفا تدعى إسرائيل أنها تريد السلام لكنها ترتكب كل ما يقوضه وتدعى أنها تريد الأمن بينما تؤجج إجراءاتها الأحادية الصراع.

ووجه الصدفي حديثه لإسرائيل: "ليس بقهر الفلسطينيين وسرقة أملهم بالحياة الحرة يتوفر الأمن، وليس ببناء المستوطنات وتوسعتها وهدم البيوت ومحاصرة المدارس والمزارع والمصانع يتحقق السلام".