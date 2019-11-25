شكرا لقرائتكم خبر عن محامى السابق لنجل معمر القذافى: قد يتم الأفراج عنه من سجنه فى لبنان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحامى محمد مظلوم الوكيل السابق لنجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، أن موكله هنيبال القذافى قد يتم الإفراج عنه من سجنه فى لبنان قريبا.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال مظلوم إن "قضية هانيبال القذافى المتعلقة باختطاف الإمام موسى الصدر، متوقفة منذ أشهر عند المحقق العدلى القاضى زاهر حمادة، وهناك احتمال كبير ألا تصدر المحكمة قرارا بإدانته بالاستناد إلى أقواله التى نفى فيها ضلوعه فى قضية اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه".

وأضاف، "لا علاقة لموكلى هانيبال باختطاف الإمام الصدر، لأنه كان طفلا لا يتجاوز السنتين عندما وقعت الحادثة، وهو أكد لى ذلك مرارا، ونحن بانتظار أن يتم تحديد موعد للمحاكمة كما تقتضى أصول المحاكمات فى لبنان".

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ويقبع نجل القذافى، داخل زنزانة صغيرة فى سجن فرع المعلومات فى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى، ويعامل بطريقة مميزة، كما يقول وكيله السابق، الذى التقاه أكثر من مرة، حتى إنه كان يتواصل مع شقيقته عبر الهاتف، وكان يتلقى زيارات من شقيق زوجته اللبنانية كارول سكاف من وقت إلى آخر.

يشار إلى، أنه فى ديسمبر 2019، يكمل هانيبال القذافى أربعة أعوام فى السجن فى لبنان، على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحفى عباس بدر الدين، الذين اختفوا فى ليبيا عام 1978، بعدما أوقف فى ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة "لاجئ سياسى" فى سوريا، قبل أن يخطف من هناك ويسلم للأجهزة اللبنانية.