رصد إصابات "محدودة" بالحصبة في قطاع غزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، رصد عدد من الحالات المصابة بمرض الحصبة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح اطّلعت "الخليج 365" على نسخة منه:" هذا المرض سبق وأن أعلن عن وجوده في عدد من دول الاقليم المحيط".

وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات بالمرض في القطاع "محدود"، لافتة إلى أنه قد تم "التعامل معها وفق الإجراءات والضوابط الصحية المتّبعة عالميا".

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وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (مقرها رام الله)، أن نسبة تطعيم الأطفال في فلسطين تجاوزت 99 بالمئة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فلا تزال الحصبة من الأسباب الرئيسية لوفاة صغار الأطفال في جميع أنحاء العالم على الرغم من توافر لقاح مأمون وناجع لمكافحتها.

وأضافت أن عام 2015 شهد وقوع أكثر من 134 حالة وفاة بسبب هذا المرض حول العالم، وكانت معظم تلك الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.