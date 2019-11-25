مبعوث بريطانيا: ندعم تشكيل حكومة جديدة بلبنان

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

أعرب المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد مور، الإثنين، عن دعم بلاده تشكيل حكومة جديدة في لبنان، مشددا على أن هذا الدعم لا يعني "تدخلا" بشؤون البلد الأخير.

جاء ذلك في لقاء جمع المبعوث البريطاني إلى لبنان بالرئيس ميشال عون، بمقر الرئاسة في بعبدا شرق العاصمة بيروت.

كما يأتي اللقاء في إطار زيارة استطلاعية يقوم بها المسؤول البريطاني إلى لبنان للبحث حول التطورات في البلاد.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية تلقت الخليج 365 نسخة منه، قال مور إن "بريطانيا تدعم تأليف حكومة جديدة من دون أن يعني ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وأطلع مور عون على الاجتماع المنعقد، مؤخرا، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، والذي خصص في جانب منه لعرض الوضع في لبنان وسبل مساعدته.

من جانبه، نوه عون بـ"العلاقات اللبنانية البريطانية والتعاون القائم في مجالات كافة، لا سيما دعم بريطانيا للجيش اللبناني".

واعتبر أن "توقيع اتفاق الشراكة اللبنانية البريطانية كان آخر إنجاز دبلوماسي مهم تحقق قبل استقالة الحكومة".

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وعرض عون على مور "الأوضاع في لبنان، وخصوصا منطلقات الأزمة الراهنة والإمكانات المطروحة لحلها".

ويتابع اللبنانيون حركة الإضراب الذي دعا إليه ناشطو الحراك الشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تبدو فيه حركة الشارع في بيروت طبيعية، إذ فتحت المصارف أبوابها كما المدارس رغم دعوات الإضراب.

وعقب اللقاء مع عون التقى مور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في مقر إقامته وسط بيروت.

وتناول اللقاء مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان، وطبيعة المهمة التي يقوم بها الموفد البريطاني في لبنان، بحسب بيان صادر عن مكتب الحريري تلقت الخليج 365 نسخة منه.

كما التقى مور أيضا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مقر الوزارة في بيروت، وفق بيان للأخيرة لم يتضمن تفاصيل إضافية حول اللقاء.

ويجري المبعوث البريطاني مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين حول التطورات الأخيرة في البلاد، من المنتظر أن يلتقي خلالها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون ومسؤولين.

وللشهر الثاني على التوالي، يشهد لبنان حراك شعبي يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط ترتكز مهمتها الأساسية في إجراء إصلاحات تنقذ البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.